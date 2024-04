De Grandis non ha dubbi: «La partita che conta è Roma Milan. Il derby interessa solo ai tifosi». Le parole del giornalista

Stefano De Grandis ha parlato ai microfoni di Sky Sport della settimana di fuoco per il Milan, tra la sfida di Europa League con la Roma e il derby di campionato contro l’Inter. Ecco le dichiarazioni del giornalista:

PAROLE – «Settimana di passione per il Milan che deve provare a vincere l’Europa League e con il derby che interessa ai tifosi. Se esci dall’Europa e dopo ti vincono lo scudetto in faccia, diventa un po’ pesante per Pioli. Ma dal punto di vista sportivo, la partita che conta è Roma-Milan. Una gara che vede la Roma favorita ma che è molto equilibrata»