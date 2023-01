De Grandis: «Il Milan deve tornare a giocare col centrocampo a tre»

Stefano De Grandis, noto giornalista di Sky, ha analizzato il momento del Milan dopo la sconfitta contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Stefano De Grandis ha parlato così del Milan di Pioli:

«Abbiamo difeso Pioli per quello che ha fatto, ma penso che sia il momento di riflessione da parte dell’allenatore: la squadra a certi livelli e con un certo equilibrio non funziona più. L’anno scorso ricordo del Milan con Kessie o Tonali vertici alti a centrocampo: centrocampisti totali che davano equilibrio alla squadra. Ora quando il Milan perde palla gli avversari volano in porta. Non è che sia caso di tornare ad un centrocampo con tre centrocampisti?».