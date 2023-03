De Grandis non ha dubbi: «Il Milan è Leao-dipendente»

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha parlato del momento del Milan: i rossoneri sono Leao-dipendenti. Le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Stefano De Grandis ha parlato così del Milan e della dipendenza da Rafael Leao:

«Sì, assolutamente sì, ma non si scopre quest’anno. L’anno scorso, quando il Milan non faceva nulla in alcune partite, si dava palla a Leao e poi vediamo. Va nell’uno contro uno, negli spazi e permette anche al Milan di essere spettacolare. Io non ho mai capito neanche quando è stato messo in panchina: cioè, io metto prima Leao, poi gli altri. L’anno scorso ha fatto la differenza. Il Milan deve risolvere adesso la questione Leao. Con Donnarumma il discorso del Milan è stato vincente, ma per prendere un altro Leao quanto devo spendere? Senza di lui l’attacco non funziona».