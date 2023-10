De Calò avverte il Milan: «Questo weekend non è un passaggio banale». Le parole del giornalista in vista della sfida col Genoa

Alessandro De Calò ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport della sfida tra Genoa e Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Per Inter e Milan, che comandano la classifica, questo ultimo weekend di campionato prima del nuovo stop per le nazionali non è un passaggio banale. Anzi. Non c’è niente di scontato, qualcosa può prendere corpo e segnare una differenza. Conterà più l’autostima debordante tra i nerazzurri, dopo i coriandoli della Champions, oppure la voglia di riscatto dei rossoneri incapaci di confezionare un gol in Europa? Le avversarie di turno, Bologna e Genoa, non sono proprio di prima fascia, però vanno prese sul serio, perché covano l’incognita di qualche possibile esito velenoso»