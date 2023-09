De Calò esalta Adli: «Dai tempi di Pirlo non c’era un regista simile al Milan»

Il giornalista Alessandro De Calò dedica un pezzo per elogiare Yacine Adli in questo nuovo ruolo di regista al Milan

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Alessandro De Calò elogia Yacine Adli nel suo nuovo ruolo di regista davanti alla difesa nel Milan.

Sulla rosea si legge: «Era dai tempi di Pirlo che nel Milan non si vedeva un regista capace di alternare in modo così elegante i tocchi da torello con i lanci di una cinquantina di metri, calibrati sull’unghia e utili per dribblare il pressing nemico. Parliamo di una dozzina di anni fa, e in effetti Yacine Adli si porta addosso, nel profilo del suo calcio, qualcosa di retrò. Ha la faccia da bravo ragazzo, il fisico asciutto e un po’ ingobbito da studente secchione, una disinvoltura che coniuga la raffinatezza con la praticità».