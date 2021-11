DAZN esce allo scoperto: la risposta al governo

DAZN esce allo scoperto sulla questione che sta travolgendo l’emittente televisiva. Ecco le dichiarazioni riportate dall’ANSA

DAZN esce allo scoperto sulla questione che sta travolgendo l’emittente televisiva in merito alla decisione di stoppare la doppia utenza in contemporanea. Nelle scorse ore, i vertici sono stati convocati dal governo per chiarire la questione. Ecco la risposta riportata dall’ANSA.

«Come di consueto siamo disponibili alla collaborazione e al confronto con le autorità e le istituzioni. A questo riguardo, abbiamo prontamente accolto l’invito da parte del Ministro dello Sviluppo Economico e dell’On. Anna Ascani».