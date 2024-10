David Milan, l’obiettivo segna una doppietta all’Atletico Madrid: il Lille vince 1-3 in rimonta

David Milan, l’obiettivo segna una doppietta all’Atletico Madrid dopo il gol decisivo al Real Madrid: il Lille vince 1-3 in rimonta

David, obiettivo del mercato Milan, dopo il gol decisivo segnato al Real Madrid si è ripetuto stasera contro l’Atletico Madrid.

L’attaccante ha siglato una doppietta alla squadra di Simeone (il primo su rigore dubbio, il secondo in girata da centro area), permettendo alla squadra francese di vincere in rimonta per 1-3 e ottenere 6 punti su 6 in Champions League contro le due squadre di Madrid.