David Milan, l’attaccante del Lille ha una preferenza per il futuro. La rivelazione di Di Marzio anche sull’interesse dell’Inter

Di Marzio a Cronache di Spogliatoio ha fatto il punto sul futuro di David, attaccante del Lille accostato anche al mercato Milan.

DAVID MILAN – «E’ vero che negli ultimi mercati di gennaio molte squadre si sono concentrate ad anticipare i colpi in scadenza e l’Inter è fra queste, lo scorso febbraio ha fatto Taremi e Zielinski. Non so se ripeterà la stessa operazione con David. So che lui vorrebbe andare in Premier, era uno degli imput che aveva dato a chi lo assiste. Speriamo che si convinca a venire in Italia».