Darmian: «Milan? Le nostre strade si separarono in un momento delicato»

Matteo Darmian ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport della stagione dell’Inter. Le sue parole

Matteo Darmian ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: queste le parole dell’esterno dell’Inter.

ANCORA QUALCHE PUNTO – «No no, la vittoria sarà l’ora più esaltante. Ora manca ancora qualche punto, speriamo di farli il prima possibile. Questa stagione è stata un crescendo. Ma già dall’inizio sapevamo che avremmo fatto bene».

SORPASSO AL MILAN – «Cosa ci ha detto Conte? Chiaro e fermo: “Ora loro sono dietro, psicologicamente abbia-mo un vantaggio. Dipende tutto da voi, non facciamo l’errore di guardare gli altri”. E noi l’abbiamo fatto».

MILAN – «Rivincita? No, del Milan posso solo parlare bene: sono rimasto lì 11 anni, mi hanno fatto diventare uomo. Le nostre strade si separarono perché quel Milan era una grandissima squadra e io avevo solo bisogno di giocare».

SCUDETTO – «Cos’è per me? La gioia, la chiusura di un cerchio. Ai ragazzi che vogliono di- ventare calciatori dico: non abbandonate mai il vostro sogno, non perdete mai il sorriso neppure di fronte alle rinunce, che pure sono necessarie».