Dario Simic ci crede: «Elliott vuol riportare in alto il Milan»

L’ex difensore croato ha parlato della situazione attuale del Milan, dicendosi convinto che la proprietà intende riportare la squadra in alto

Ospite della consueta diretta instagram di Carlo Pellegatti, Dario Simic (due Champions e uno Scudetto con la maglia rossonera tra il 2002 e il 2008, ndr) ha parlato della situazione attuale del Milan.

Simic ha fiducia nella proprietà: «Non è un momento facile, non bisogna guardare troppo il passato. Il progetto del nuovo stadio è importante, Elliott è un fondo serio che vuole investire per riportare in alto i rossoneri». Una battuta anche sul suo connazionale, Ante Rebic: «Ha fatto ottime partite. Per i giocatori è più facile giocare in una squadra dove l’ambiente è positivo».