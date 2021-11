Danimarca, Kjaer parte titolare nel match contro la Scozia

Simon Kjaer parte titolare nel match tra la Danimarca e la Scozia valido per l’ultima giornata di qualificazione ai Mondiali

Nessun riposo per Simon Kjaer. Il difensore centrale del Milan parte titolare con la Danimarca nel match di qualificazioni ai Mondiali contro la Scozia. Una gara di poco peso per gli scandinavi, che hanno già ottenuto il pass per Qatar 2022 diverse giornate fa.