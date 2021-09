Danimarca, Kjaer parte dalla panchina nel match contro le Far Oer

Simon Kjaer parte dalla panchina nel match tra la Danimarca e le Isole Far Oer valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022

Simon Kjaer parte in panchina nel match di questa sera tra Danimarca ed Isole Far Oer. Il ct Hjulmand concede del riposo al difensore del Milan nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022.

Gli scandinavi schierano dal primo minuto il difensore dell’Udinese Stryger Larsen insieme all’ex obiettivo di mercato rossonero Daramy, all’esordio in nazionale.