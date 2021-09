Maldini in panchina durante l’amichevole tra Italia e Serbia U20

Daniel Maldini è partito dalla panchina durante l’amichevole tra Italia U20 e Serbia: ecco qual è stata la formazione titolare degli azzurri

Alle 15 di quest’oggi allo Stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro (AQ), è andata in onda l’amichevole tra l’Italia Under 20 e la Serbia. Daniel Maldini, trequartista del Milan, non è rientrato tra le scelte del ct Bollini per la formazione titolare. Questo l’11 con cui gli azzurri hanno iniziato il match:

ITALIA U20: Gelmi; Barbieri, Brogni, Serpe, Viti, Bianco, Cangiano (C), Bove, Di Serio, Tongya, Sekulov. A disp.: Pizzignacco (GK), Ghislandi, Ruggeri, Armini, Dalle Mura, Leone, Riccardi, Gyabuaa, Oristanio, Cortinovis, Turati (GK), Maldini, Zuelli, Cudrig. All.: Bollini.