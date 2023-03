Daniel Maldini, nel nome del padre: futuro ancora da scrivere

Il futuro di Daniel Maldini è ancora tutto da decifrare. Le sue quotazioni sono in risalita dopo il gol contro l’Inter

Daniel Maldini è il personaggio del momento in questo week-end di Serie A. Il gol realizzato contro l’Inter nella vittoria dello Spezia lo ha fatto salire alla ribalta. Il suo inizio di stagione era stato tormentato ma ora, con l’arrivo di Semplici, le sue quotazioni sono in risalita.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la rete contro i nerazzurri può essere una sliding-doors importante per la sua carriera, anche per un ritorno immediato al Milan. In questi ultimi mesi di campionato dovrà avere continuità di prestazioni, cercando di incidere come già fatto venerdì nel “derby di famiglia”.