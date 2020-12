Dalot il peggiore a Marassi: l’assenza di Theo Hernandez pesa

Dalot risulta il peggiore in campo a Marassi contro il Genoa. L’assenza di Theo Hernandez s è fatta immediatamente sentire

Theo Hernandez out per un affaticamento muscolare che lo avrebbe messo in dubbio anche per il match di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Gara fondamentale per restare aggrappati al primo posto in classifica.

Come riporta l’edizione di Tuttosport, il peggiore in campo è Dalot «Si fa vedere poco in attacco mentre in difesa lascia troppo spazio a Ghiglione e concede il cross per il secondo vantaggio degli avversari» – l’assenza dell’ex Real Madrid pesa. Vitale recuperarlo il più presto possibile.