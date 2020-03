Dall’Inghilterra, la Fifa potrebbe attuare un calciomercato prolungato

Secondo quanto riportato da The Telegraph, la Fifa potrebbe creare una sessione di mercato addirittura di diversi mesi

Secondo quanto riportato da The Telegraph, la Fifa potrebbe creare una sessione di mercato addirittura di diversi mesi. Si parla anche di un calciomercato prolungato fino a dicembre, in modo da permettere operazioni e trasferimenti in maniera più agevole.

Ciò provocherebbe un po’ di confusione, ma risolverebbe un grande problema che sta insorgendo. Molte squadre di media-bassa classifica (in diversi campionati) stanno perdendo molti milioni di euro. Per evitare il fallimento di alcuni club, si potrebbe aumentare la durata del mercato, in modo da permettere cessioni in un lasso di tempo più largo.