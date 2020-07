Dalla Francia: il Milan ad un passo da Wesley Fofana

Dalla Francia viene confermato l’interesse dei rossoneri per Wesley Fofana. Ecco l’offerta del Milan al Saint-Etienne

Dalla Francia viene confermato l’interesse dei rossoneri per Wesley Fofana. Secondo quanto riportato oggi dal portale transalpino le10sport, il Milan avrebbe già presentato un’offerta di 14 milioni di euro per il forte difensore centrale classe 2000 del Saint-Etienne. Il club francese chiede però almeno 20 milioni per cedere il ragazzo in estate. I rossoneri avrebbero però raggiunto un’intesa di massima con il giocatore e puntano ad abbassare nei prossimi giorni le pretese del Saint-Etienne. Sul giocatore ci sarebbero anche il Leicester, il Monaco e il Lione.