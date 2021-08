Dalla Francia: «Come farà il PSG con il Fair Play Finanziario?»

Dalla Francia piovono le critiche per il PSG che sta offrendo ingaggi stratosferici a molti giocatori, tra cui Donnarumma, Wijnaldum e Sergio Ramos

Dalla Francia piovono le critiche per il PSG che sta offrendo ingaggi stratosferici a molti giocatori, tra cui Donnarumma, Wijnaldum e Sergio Ramos. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Lionel Messi. Ecco il commento di Le Parisien in un editoriaele:

«Non sappiamo ancora come il PSG rispetterà le regole del Fair Play Finanziario spendendo così tanto»