Daino: «Theo Hernandez? Giocatore totale»

Daniele Daino, ex calciatore del Milan, ha elogiato le grandissime qualità di Theo Hernandez: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Daniele Daino ha parlato così di Theo Hernandez:

«Theo interpreta il suo ruolo come pochi. È lui a decidere se giocare esternamente o internamente. In precampionato già tendeva ad occupare la zona centrale e nelle ultime settimane sta accentuando questa tendenza. È un giocatore che sta diventando totale e in questo momento è uno dei terzini sinistri più forti d’Europa, se non del Mondo. Sulla fascia lui e Leao rappresentano un’eccellenza incredibile, quando puntano diventano incontenibili».