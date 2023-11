L’ex Milan Daino sul gol di Piccoli: «Avrò dato 1000 pestoni in carriera e non li fischiavano». Le parole dell’ex difensore

L’ex difensore del Milan Daniele Daino è intervenuto negli studi di Sportitalia per parlare dell’ultimo match contro il Lecce.

PAROLE – «Avrò dato 1000 pestoni e tanti non me li hanno fischiati perchè non c’era intenzionalità. Mi ricordo che davamo i pestoni agli attaccatni alti, i difensori lavoravano con malizia. Prima di farli saltare appoggiavamo la scarpa sul piede dell’attaccante. Ora invece sarebbe rigore. Il ruolo del difensore è sempre più difficile».