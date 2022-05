Daino: «Ibrahimovic artefice dello scudetto»

Daniele Daino, ex giocatore del Milan, ha sottolineato i grandi meriti di Zlatan Ibrahimovic nella vittoria dello scudetto

Intervenuto a Zona Gol, trasmissione di TMW Radio, ha analizzato la vittoria dello scudetto del Milan:

«Tra tutti gli Scudetti che ha vinto il Milan questo è uno dei più speciali. La crescita del gruppo è stata la garanzia di questa vittoria. Ad inizio anno non molti avrebbero detto che sarebbero stati i rossoneri a vincere».

SULLA SQUADRA SOSTENIBILE: «Il Milan è la dimostrazione che si può essere in grado di valorizzare i giocatori senza dover spendere cifre folli».

SU PIOLI: «Nonostante gli addii di Donnarumma e Calhanoglu è stata costruita una rosa di assoluto valore. Basti guardare come in porta ci sia stato addirittura un miglioramento. Poi la crescita di Tonali, di Leao e Kalulu ha migliorato la rosa. Un grande peso lo ha avuto anche l’arrivo di Ibrahimovic, che nello spogliatoio ha dato una scossa fondamentale. Ha aiutato tantissimo Pioli e ha fatto maturare i giovani. Io penso che il lavoro di Ibrahimovic si sia concluso oggi. Non lo vedo molto in società o nello staff tecnico perché sarebbe una figura troppo ingombrante».

SULLA DIRIGENZA: «L’avere certi dirigenti crea un senso di conoscenza dell’ambiente incredibile. Ritrovarselo ad assistere ad ogni allenamento è per i giocatori un incentivo fondamentale. La presenza di Maldini ha anche rafforzato il legame con la tifoseria, che quest’anno è stata fenomenale».