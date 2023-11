D’Agostino commenta: «Pioli a rischio? Non lo so, ma…». Le parole dell’ex calciatore e tecnico sulla situazione in casa Milan

Gaetano D’Agostino ha parlato ai microfoni di TMW di Pioli e di cosa non funziona al Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Se Pioli a rischio non lo so. Lo è stato tempo fa ma poi si è ripreso e ha vinto pure uno Scudetto. Quando viene messo in discussione sa ribadire da par suo. Quando la catena di sinistra funziona, il Milan va. Ma se qualcuno non si accende, il Milan fatica».