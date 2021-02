Cutrone riparte dal Valencia: «Cresciuto osservando Pippo Inzaghi»

Cutrone arriva al Valencia con la formula del prestito secco di sei mesi: il centravanti ex Milan porta la propria voglia di gol in Spagna

Arrivato al Valencia nelle ultime ore di calciomercato, Patrick Cutrone si trasferisce in Spagna dal Wolverhampton con la formula del prestito secco di sei mesi. Ecco la presentazione attraverso il sito ufficiale del Valencia che descrive il nuovo acquisto:

«È un attaccante che ci mette passione e che non rinuncia alla fatica per cercare il gol. A soli 23 anni, l’italiano arriva al Mestalla dal Wolverhampton Wanderers in prestito fino alla fine della stagione. L’idolo di Patrick Cutrone è Pippo Inzaghi . È cresciuto celebrando i gol del leggendario attaccante del Milan e osservando le sue mosse. “Mi piaceva Pippo Inzaghi. Ha segnato tanti gol con il Milan”, ha ammesso quando ha segnato il suo primo gol con i rossoneri. Inoltre, ha appreso molto dagli attaccanti con i quali ha condiviso lo spogliatoio, come Gonzalo Higuain. Tra i punti di riferimento di Cutrone ci sono anche Paolo Maldini e Gennaro Gattuso: ha ascoltato i loro consigli per crescere».