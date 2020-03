Cutrone: quanti rimpianti per i tifosi, non l’avessero ceduto…

Patrick è stato ceduto in Inghilterra una stagione fa, ma quanto servirebbe!

Un grande rimpianto per molti il suo trasferimento. Cutrone ha lasciato il Milan dopo essere stato un grande protagonista. Meritava di vestire la maglia rossonera, ma non è bastato. Ora è ripartito dalla Fiorentina.

Ibrahimovic via a fine stagione? Serve un centravanti

Con il possible addio di Zlatan Ibrahimovic, l’assenza di Patrick emerge ancor più. Quanto avrebbe fatto comodo, penseranno in molti. Elliott di dovrà adoperare per trovare un centravanti a basso prezzo e di qualità. A oggi il nome di Milik potrebbe far gola ai tifosi.