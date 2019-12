Cutrone cuore rossonero: si tatua il Milan sulla pelle! FOTO

Patrick Cutrone torna in Italia per tatuarsi il proprio esordio con la maglia del Milan a San Siro: ecco le immagini

Patrick Cutrone è stato l’unica cessione eccellente nella scorsa sessione di calciomercato operato da Elliott e da Paolo Maldini, una scelta giusta per il bilancio ma difficile da digerire per i tifosi rossoneri che oggi si ritrovano due attaccanti da appena 5 gol complessivi.

A far tremare ulteriormente i cuori rossoneri c’è un post pubblicato da il “ilvecchiotattoo” ritraente l’ultimo tatuaggio effettuato da Patrick Cutrone rientrato a Milano per l’occasione. Si tratta di un disegno ritraete proprio l’ex numero 63 rossonero indossare la maglia del Milan per la prima volta a San Siro il 21 maggio del 2017.

«Sono pochi i calciatori che hanno il potere di unire tifosi, tecnici, critici e scettici. Oggi ho avuto la fortuna di rincontrare Cutrone e abbiamo immortalato il suo esordio sul prestigioso manto di San Siro. In bocca al lupo per la tua esperienza inglese fratello, noi rossoneri non vediamo l’ora di riabbracciarti e tornare a cantare per te», queste le parole del tatuatore.