Cuadrado out con la Colombia, Inter in apprensione: a rischio la gara col Milan?

Juan Cuadrado è l’ultima vittima degli infortuni causati dalla sosta nazionali: a rischio la sua presenza per Inter-Milan?

L’Inter è in apprensione per le condizioni fisiche di Juan Cuadrado. L’esterno nerazzurro era uscito all’intervallo della sfida tra la sua Colombia e il Venezuela. Salterà probabilmente il prossimo impegno con la propria nazionale, contro il Cile.

Come riportato dai media sudamericani, il colombiano ha subito un infortunio (dall’entità non specificata). Adesso Simone Inzaghi è preoccupato perché potrebbe non averlo a disposizione per il derby contro il Milan del 16 settembre.