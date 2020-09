Crotone, Stroppa: «Tutto quello che sono diventato lo devo ai colori rossoneri»

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan

«Prima volta da allenatore contro? L’ho già affrontato da calciatore, sono ricordi particolari che mi portano addirittura all’infanzia perché sono cresciuto li. Sicuramente è strano perché è rimasto qualcosa di speciale. Tutto quello che sono diventato lo devo a quei colori. Loro sono la squadra più in forma del campionato, hanno già fatto partite importanti. Sembra non abbiano mai smesso rispetto alla scorsa stagione. Dal punto di vista fisico siamo cresciuti molto e non me lo aspettavo. Non dovremo farci saltare facilmente, stare corti e attenti. Sarà molto importante il nostro atteggiamento. Bisogna dare qualcosa in più tutti quanti».