Crisi nera per Pirlo con la Sampdoria: ecco come sta andando l’ex rossonero che era stato proposto anche per la panchina del Milan

Dopo essere stata eliminata dalla Coppa Italia con una sconfitta per 4-0 contro la Salernitana, continua la crisi per Andrea Pirlo sulla panchina della Sampdoria.

In campionato non va molto meglio per l’ex giocatore rossonero che era stato proposto da Maldini per la panchina del Milan: terzultimo a pari punti con il Lecco che ha due partite in meno.