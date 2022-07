Criscitiello: «La mentalità vincente del Milan c’è ancora. Pioli…». Le parole del giornalista

Michele Criscitiello ha parlato di Milan e dell’amichevole contro il Colonia su TMW. Ecco le parole del giornalista:

«Il Milan visto a Colonia, sinceramente, ci ha sorpreso. Soprattutto nel primo tempo ha avuto un grande impatto contro i tedeschi, più avanti di preparazione e condizione. Molti titolari rimasti a Milanello e in campo solo dal prossimo test di sabato. La squadra ha ancora bisogno di 3 rinforzi mirati ma quello che ha consentito al Milan di vincere lo scudetto si è subito visto a Colonia. La mentalità. C’era e c’è ancora. Pioli ha lavorato benissimo sulla testa, sull’intensità e sugli allenamenti. Chi si allena meglio parte con 3 punti di vantaggio. Il Milan l’ha fatto per tutto l’anno ed è arrivato primo al traguardo. A Colonia si è visto lo stesso spirito dello scorso anno. Ottimo segnale per i tifosi rossoneri. Ora, stesso discorso dell’Inter, Maldini e Massara devono velocizzare le operazioni. C’è tempo, vero, ma il 13 agosto si avvicina e club seri come quelli di Milano non si possono ridurre all’ultimo»