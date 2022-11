Cremonese Milan: le pagelle dei giornali

Ieri sera il Milan ha pareggiato contro la Cremonese in campionato. Ecco le pagelle dei giornali dei giocatori rossoneri

Per la Gazzetta dello Spot, il premio di migliore in campo nelle file rossonere va a Ismael Bennacer, solito motore del Milan di Pioli: l’algerino ha preso 6,5. Stesso voto anche per Thiaw e Messias, sufficienza piena (6) invece per Tatarusanu, Kjaer, Tomori, Tonali e Kalulu. 5,5 per Ballo-Touré, Diaz, Rebic e De Ketelaere. Deludente prestazione infine di Origi e Leao, i quali hanno preso 5.