Covid e calcio, torna il rischio stop per i campionati

Covid, la curva dei contagi aumenta e, esattamente un anno dopo, torna il rischio di uno stop dei campionati

Covid, la curva dei contagi da Covid-19 torna a salire vertiginosamente, tanto che quasi tutta l’Italia si troverà da lunedì in quella zona rossa che significa restrizioni massime. E, come riporta il Corriere dello Sport, esattamente un anno dopo (il 9 marzo scorso) torna la paura per un altro stop dei campionati di calcio.

CONTAGI TRA LE SQUADRE- I contagi nelle squadre continuano a esserci, così come le difficoltà regolamentari sulla questione: ultimo il pasticcio il Lazio-Torino. Il protocollo è rimasto lo stesso dello scorso anno, non è stato aggiornato e non è stato migliorato. I club continuano a litigare tra le regole anti-Covid e fondi e diritti tv. Il Covid si è riaffacciato prepotentemente, mettendo nuovamente paura al nostro calcio.