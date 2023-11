Costacurta fa il paragone con Maldini? «Camarda come chi è diventato capitano del Milan anni fa...»

Alessandro Costacurta ha parlato negli studi di Sky prima del match tra Milan e Fiorentina. Le sue dichiarazioni

Alessandro Costacurta a Sky prima di Milan Fiorentina.

CAMARDA – «Viverla con serenità. Ho vissuto tante situazioni come questa. C’è tensione, pensieri che vanno da una direzione all’altra rispetto al soggetto. Bisogna divertirsi, va vissuta così. Ho seguito questo ragazzo dal Mamma e Papà Cairo, non voglio dire niente ma la vivo come una cosa che successe anni fa con chi è diventato il capitano del Milan».