Costacurta: «Milan? C’è tanta emozione. Ecco le pericolosità dell’Atletico»

Alessandro Costacurta esprime l’emozione per il ritorno del Milan al Meazza in Champions League. L’ex rossonero spiega come l’Atletico Madrid possa essere pericoloso ma anche come batterlo. Le sue parole a Sky Sport.

PUNTI DI FORZA – «C’è tanta emozione, contro una squadra che fa della malizia e cattiveria agonistica uno dei punti di forza e può mettere a nudo i limiti dettati dalla gioventù del Milan. Conterà molto l’entusiasmo».

COME POSSONO FARE MALE ALL’ATLETICO – «Gli spagnoli rimangono giocatori a cui piace tenere la palla, il Milan ha giocatori che spaccano la partita, che hanno i loro alti e bassi ma quando sono in giornata fanno la differenza e se anche l’Atletico Madrid è una squadra forte, nel momento in cui questi giocatori dovessero prendersi qualche responsabilità in più potrebbero davvero fare la differenza».