Alessandro Costacurta, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell’eventuale arrivo di Mario Mandzukic al Milan:

«Mandzukic? Io credo che possa essere corretto chiedere, in maniera non ufficiale, a Ibra un parere sul suo acquisto. Lo si faceva anche ai nostri tempi quando ero uno dei senatori dello spogliatoio. Magari non direttamente, ma qualcosa secondo me si è mosso in questo senso».