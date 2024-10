Costacurta: «Loftus-Cheek Hincapié? Non è RIGORE netto, ma in alcune PARTIRE sono rigori che danno». Il commento

Costacurta a Sky Sport ha commentato l’episodio del possibile rigore negato al Milan contro il Bayer Leverkusen al 92′ per il contatto tra Loftus-Cheek e Hincapié.

COSTACURTA – «Non si capisce bene l’intensità dello scontro, è chiaro che lo tocca. L’arbitro è vicino. C’è contatto, non vuol dire sia rigore. A me sembra un po’ leggero. Nella partita del Dortmund han dato un rigore così. Non mi sembra rigore netto, ma in alcune partite sono rigori che danno, probabilmente ci poteva anche stare».