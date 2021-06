Costacurta: «Da piccolo tifavo per un’altra squadra»

Alessandro Costacurta, nel corso di un’intervista per Il Giornale, ha rievocato alcuni ricordi del periodo al Milan

«Per me il Milan rimarrà sempre una famiglia, ho speso 27 anni in quella società, sono arrivato prima dell’era Berlusconi addirittura, e non posso che essere molto grato e legato all’ambiente. Mi ha dato tanto e io non ho fatto altro che cercare di mettermi a disposizione, ho sempre pensato che dovessi ricambiare tutta l’attenzione che mi ha riservato.

Da piccolo non sono mai stato tifoso di calcio, tifavo un po’ il Varese…Poi è arrivato il Milan che è diventata la mia famiglia».