Costa d’Avorio, convocato Kessie per le sfide di qualificazione ai Mondiali

La Costa d’Avorio ha convocato Franck Kessie per le gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar. L’annuncio della federazione

Franck Kessie è stato convocato dalla Costa d’Avorio per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali in Qatar. La squadra del c.t. Baumelle giocherà contro Mozambico e Camerun. Da capire se e quanto sarà il minutaggio del centrocampista del Milan, che ha saltato per infortunio le prime due giornate di campionato.