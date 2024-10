Cosmi dice la sua su Milan Napoli: «Rossoneri oltre la sufficienza. Secondo me non sono stati in balia dell’avversario»

Le parole di Serse Cosmi ai microfoni di Radio Serie A riguardo la partita tra Milan e Napoli persa dai rossoneri con il risultato di 2-0

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, ecco le dichiarazioni di Serse Cosmi riguardo la partita tra Milan e Napoli persa dai rossoneri con il risultato di 2-0

PAROLE – «Il Milan nel primo tempo, dopo aver subito il gol all’inizio, ha disputato una buona partita, oltre la sufficienza. Poi certo il secondo gol li ha ‘uccisi’, quando stai giocando una gara alla pari – per certi versi anche superiore – e subisci il secondo gol ti vengono tanti dubbi. Quello di ieri non è stato un Milan in disarmo, in balia dell’avversario. Tutt’altro».