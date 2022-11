Davide Corti, allenatore del Milan Primavera Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club analizzando la sconfitta nel derby

Davide Corti, allenatore del Milan Primavera Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club analizzando la sconfitta nel derby:

Il Derby è stata una partita molto combattuta, dalla quale prendiamo spunti interessanti sui quali cercheremo di migliorarci. L’obiettivo per le prossime gare che ci rimangono prima della pausa natalizia è quello di giocare per cercare di ottenere delle vittorie in cui esprimere una migliore gestione della gara, attraverso un’aggressività agonistica e una voglia di vincere ancora maggiori