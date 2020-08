Corsera, Rangnick: «Risultati di Pioli determinanti. Scelta saggia dal Milan»

Corsera, Rangnick ha rilasciato un’intervista, cercando ancora una volta di far luce sulle motivazioni determinanti alla scelta del Milan

PIOLI DETERMINANTE- «Una risposta semplice può essere: c’è stato il Covid. Ero stato contattato a fine ottobre, quando il Milan era quattordicesimo a 3 punti dalla retrocessione. Mi ha colpito la conoscenza che avevano del mio lavoro passato. Poi Pioli ha vinto 9 partite e ne ha pareggiate 3, così la faccenda è terminata».

SCELTA SAGGIA- «Eravamo d’accordo sul fatto che cambiare, a quel punto, non sarebbe stato saggio nell’immediato. Sul medio-lungo termine non so e questa può essere una risposta più complessa. Di sicuro non ho cambiato convinzioni e filosofia».