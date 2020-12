Corsera, Pioli il cauto spinge il Milan in alto: quattro tappe per l’allungo

Corsera, un’analisi interna su quello che sarà il percorso del Milan da qui alla fine dell’anno, si comincia con il Parma e poi il Genoa

Corsera, un’analisi interna su quello che sarà il percorso del Milan da qui alla fine dell’anno, si comincia con il Parma e poi il Genoa: “Stefano Pioli si alza sui pedali per la volata di fine anno. Primo in classifica in campionato e capolista nel girone di Europa League, l’allenatore del Diavolo si prepara alle quattro tappe in calendario prima della sosta invernale”.

QUATTRO TAPPE- Si comincia con il Parma questa sera, mercoledì invece il turno infrasettimanale con la trasferta di di Genova dove il Milan ha già vinto in questa stagione contro la Sampdoria. Domenica 20 la Super sfida al Sassuolo di De Zerbi ancora in trasferta e poi la Lazio in casa, ancora di mercoledì, secondo turno infrasettimanale prima della sosta.