Corsera, il Milan è stanco e s’aggrappa a Donnarumma

Corsera, internamente un focus sulla situazione del Milan, apparso stanco e molto più vulnerabile senza l’apporto di Ibrahimovic: “Il Milan è stanco e s’aggrappa a Donnarumma. Ma Ibra scalpita”. il quotidiano fotografa la situazione rossonera alla luce dei due pareggi consecutivi con 4 goal subiti, da Parma e Genoa. La squadra è indubbiamente stanca e molto probabilmente in calo di adrenalina dopo la chiusura della fase a gironi di Europa League.

QUASI IBRA- Ibra sembra essere ormai pienamente recuperato, domenica contro il Sassuolo dovrebbe tornare in campo per scaricare un po’ di responsabilità dalle spalle di Donnarumma, identificato dal quotidiano come “portatore attuale della croce”, data l’oggettiva difficoltà atletica nella quale la squadra sta versando. Il Sassuolo non è un avversario qualunque e dietro spingono.