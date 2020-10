Corsera- Donnarumma, si tratta il rinnovo: la volontà determinante

Corsera, la prestazione di Tatarusanu contro la Roma mette pressione al portiere titolare rossonero fermato dal Covid e costretto a casa

Corsera, la prestazione di Tatarusanu contro la Roma mette pressione al portiere titolare rossonero fermato dal Covid e costretto a casa ancora per qualche giorno.

COLLOQUI AVVIATI- Il quotidiano di questa mattina riferisce a pag. che i colloqui tra i dirigenti rossoneri e Raiola, sono iniziati ormai da tempo.

UN VERO CAPITANO- “«Gigio è un vero capitano, insieme a Romagnoli e un leader di questa squadra. La società cercherà di trattenerlo con tutte le sue forze» ha dichiarato l’altra sera Paolo Maldini. In effetti- si legge sul Corriere- i colloqui fra i manager dell’area tecnica e Mino Raiola per il rinnovo di Donnarumma sono già iniziati, anche se non si sono ancora registrati significativi passi in avanti”.