Corsa Scudetto: i punti di forza del Milan in questo rush finale

La corsa scudetto in Serie A entra nel vivo, ecco i punti di forza del Milan in vista di questo rush finale:

come riportato da Manuele Baiocchini, inviato Sky Sport a Milanello, i rossoneri possono contare su Maignan che ha la percentuale di parate più alte in Serie A (80,7%), una difesa che tra campionato e Coppa Italia non subisce gol da 7 partite, le ali ritrovate con Leao che con 9 reti è diventato il miglior marcatore della squadra e Messias tornato al gol e un finale di stagione chiuso in crescendo