Corsa Scudetto, Milan ed Inter alla resa dei conti: si decide tutto oggi

Milan ed Inter sono all’ultima curva di questa appassionante corsa per lo Scudetto. Oggi giornata decisiva

Il Milan e l’Inter si approcciano a quella che sarà molto probabilmente la giornata decisiva per la corsa Scudetto. I rossoneri scendono in campo alle 18:00 contro l’Atalanta, circa tre ore più tardi l’Inter sarà di scena all’Unipol Domus Arena di Cagliari.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarà una giornata chiave visto anche i valori e le motivazioni degli avversari. L’Atalanta si gioca l’accesso in Europa ed è l’ultimo grande scoglio della squadra di Pioli, che affronterà all’ultima giornata un Sassuolo senza obblighi di classifica. Stesso discorso per i nerazzurri, che giocano in casa di una squadra che con una vittoria uscirebbe dalla zona retrocessione.

Non capitava dalla stagione 1964/65 che le due milanesi si giocassero lo Scudetto a due giornate dalla fine del campionato. Allora a trionfare fu l’Inter, ma oggi la storia può scrivere un finale diverso.