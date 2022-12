Zlatan Ibrahimovic ha analizzato la corsa scudetto in campionato: per lo svedese a decidere sarà la condizione fisica

Durante l’intervista a Sky, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così della corsa scudetto:

«Secondo me anche la Juventus sta tornando anche se ha fatto un inizio così e così. E poi anche l’Inter: secondo me questo non sarà un campionato deciso dalla qualità ma dalla condizione, chi starà meglio arriverà in alto».