Corsa scudetto, Braglia: «Napoli col braccino? Non credo»

Simone Braglia, ex portiere, ha analizzato la corsa scudetto: difficilmente il Napoli avrà il braccino: le sue parole

Ospite a TMW Radio, Simone Braglia ha parlato così della corsa scudetto:

«No. La situazione psicologica è positiva, c’è l’ambiente che è carico. Ci sono delle partite che il Napoli potrebbe non reggere, come il ritmo non umano che ha tenuto finora. Qualche battuta d’arresto ci potrà essere ma può ambire all’obiettivo Scudetto».