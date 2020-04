Corriere Sport: «I fratelli Donnarumma verso l’addio, pronte due alternative»

Corriere Sport: il futuro in rossonero di Gianluigi e Antonio Donnarumma sarebbe in bilico. Il Milan avrebbe pensato già a due alternative

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il futuro di Gianluigi e Antonio Donnarumma parrebbe sempre più in bilico. Il progetto Elliott è chiaro: under 25 ma che non superino i 2-3 milioni di ingaggio.

Il primo ne percepisce addirittura 6, mentre il secondo 1 milione, quest’ultimo considerando però, che la maggior parte delle volte osserva le partite dalla panchina. Al loro posto la società di Via Aldo Rossi avrebbe individuato in Meret il degno sostituto del classe ’99, mentre Begovic dovrebbe rimanere, con Plizzari terzo portiere.