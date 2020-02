Corriere sera: “Milan a caccia della svolta. Serve benzina Champions”

Corriere della sera illustra il piano motivazionale rossonero per il Derby, in primis il rilancio atto a cercare l’Europa con ogni mezzo

Corriere della sera, si parla inevitabilmente del Derby di Domenica, I rossoneri non vincono un in campionato contro l’Inter dal 31 gennaio 2016, quando in panchina sedeva Sinisa Mijahlovic.

BENZINA EUROPEA- Come riporta il quotidiano, dopo quattro anni di nulla, interrotti solo dal lampo di Cutrone nella gara di Coppa Italia del dicembre 2017, il Milan va a caccia di una vittoria che potrebbe dare la svolta alla stagione. Pioli spera in un successo che fornisca benzina per la corsa al quarto posto, dopo la grande occasione sprecata la scorsa domenica col Verona.

SERENITA’ A TUTTO TONDO- Non solo squadra ma anche società in ballo. Il Milan avrebbe bisogno di un risultato storico, ovvero di un piazzamento in Champions League, per riportare tranquillità e consentire a Pioli di prolungare il suo operato, in barba a chi lo vedrebbe già sostituto da Rangnick.