Corriere dello sport, Ibra e quell’offerta Milan che non si può rifiutare

Corriere dello sport su Ibrahimovic, il quotidiano analizza l’offerta rossonera esaltandone la validità in relazione all’età del giocatore

Corriere dello sport, ancora fresche le parole di Boban in relazione all’arrivo di Ibra, il Milan è disposto a fare un’eccezione solo per lui, pur essendo un giocatore ormai prossimo ai 40 anni.

SOLO PER LUI- Secondo quanto riportato dal quotidiano, per nessun’altro attaccante della sua età i rossoneri inizierebbero una trattativa per un contratto di 6 mesi a 3 milioni netti e altri 12 mesi in caso di raggiungimento di un posto in Europa.